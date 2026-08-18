La manufactura privada de Venezuela crece un 8 % en el primer semestre, según la industria

Según la gremial, la producción aumentó un 9,9 % en los primeros tres meses de 2026 y un 6,5 % entre los pasados abril y junio.

Las grandes empresas produjeron un 10,8 % más en la primera mitad del año en comparación con el mismo lapso de 2025, mientras que las medianas un 5,1 % más.

En cambio, la producción de la pequeña industria cayó un 5,4 % en el primer semestre, cuando también disminuyó en los sectores de plástico, caucho y maquinaria, equipo eléctrico y óptica.

La industria manufacturera trabajó a un 51,7 % de la capacidad instalada en el segundo trimestre, 3,3 puntos más con respecto al anterior, según Conindustria que, a modo de comparación, indicó que sus pares en países vecinos como Brasil y Colombia utilizaron el 77 % y el 80 %, respectivamente.

Entre los problemas que afectan la actividad industrial en Venezuela, la organización señaló los "excesivos" tributos, las fallas del servicio eléctrico, la inflación y devaluación, las "restricciones en el acceso y movilización de divisas" y la falta de financiamiento.

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Respecto a la electricidad, Conindustria aseguró que, de 488 horas laborables de abril a junio, las empresas reportaron en promedio 214 sin el servicio, lo que representa un incremento del 68 % comparado con el trimestre pasado.

Sectores políticos y económicos denuncian un empeoramiento de la prolongada crisis eléctrica y exigen detalles sobre el plan de ahorro energético anunciado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que achaca las recientes fallas al impacto de los sismos de junio en la infraestructura y a las condiciones climáticas.

Sin embargo, expertos y opositores insisten en que la corrupción y la falta de mantenimiento en la era chavista son dos de las principales causas.

Este mismo martes el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el producto interno bruto (PIB) creció un 7,14 % en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado, principalmente, por un incremento del 9,1 % en la actividad petrolera.

Entretanto, la actividad no petrolera aumentó un 5,79 % en el segundo trimestre de 2026, un año marcado por una mayor apertura en sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico en medio de una estrecha colaboración entre Caracas y Washington, iniciada luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el pasado enero.