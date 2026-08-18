La minera canadiense Blue Sky hará nuevo programa exploratorio de uranio en Argentina

Según informó la compañía en un comunicado, el plan inicial de seis meses incluirá, entre otras acciones, un primer programa de perforación en el objetivo Cuatro, una exploración superficial en el denominado corredor Ivana y una exploración regional en el sector oeste del proyecto.

"Este programa nos permite impulsar simultáneamente tres oportunidades de exploración complementarias en Amarillo Grande. Cuatro es nuestro objetivo más reciente, listo para la perforación, con potencial de descubrimiento para el proyecto", afirmó Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky.

El programa será financiado por Abatare Spain, una subsidiaria del grupo argentino Corporación América (COAM) con la que Blue Sky conformó en febrero de 2025 la empresa operadora Ivana Minerals.

La minera canadiense ya ha completado un programa de perforación en el objetivo Ivana Este.

Blue Sky forma parte de Grosso Group, grupo que también integran las firmas mineras Golden Arrow y Argentina Lithium.

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De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de Argentina, el país suramericano -que no produce uranio desde 1997- tiene actualmente una cartera de 21 proyectos de minería de uranio en las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz.