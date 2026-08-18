La OMS mantiene la emergencia internacional por el brote de ébola en la RDC

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó esta decisión en su cuenta oficial de X, ya esperada dado que la propia agencia sanitaria reconoce dificultades para controlar un brote que es ya el peor de ébola registrado en la historia de la RDC y el segundo a nivel global.

"Hacemos un llamamiento a la cooperación de todos los gobiernos y socios para que, trabajando juntos, redoblemos los esfuerzos y movilicemos los recursos necesarios para proteger a las comunidades durante los próximos meses", destacó Tedros al hacer el anuncio.

El comité de expertos se reunió este martes, tres meses después de que Tedros declarara la emergencia internacional, y volverá a ser convocado dentro de un trimestre para continuar analizando la situación del brote.

Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas recomendaciones de este comité al Gobierno de la RDC y a otros países en situación de riesgo.

En la apertura de la reunión, el director general de la OMS reconoció que la epidemia, con casi 5.000 infectados y más de 2.300 muertos, "dista muy lejos de estar bajo control", y advirtió que su riesgo de expansión tanto dentro del país como a escala internacional sigue siendo elevado.

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Aunque las cifras aún están lejos del brote que causó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África Occidental entre 2014 y 2016, el propio Tedros advirtió la semana pasada que al ritmo actual de nuevos casos el actual brote podría superarlo.