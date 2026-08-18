La oposición kosovar protesta contra el bloqueo del Parlamento

El PDK acusó al primer ministro en funciones, Albin Kurti —líder del partido Autodeterminación (LVV), ganador de los comicios—, de "mantener al Estado como rehén de intereses políticos".

El LVV se niega a reprogramar la sesión parlamentaria, insistiendo en que los principales partidos acuerden primero un candidato de consenso para la presidencia del Parlamento, una condición que la oposición rechaza.

Si el estancamiento persiste, la población de Kosovo podría ser convocada nuevamente a las urnas, en las que serían las cuartas elecciones legislativas en tan solo dos años.

La sesión inaugural de la Asamblea, abierta el 8 de agosto tras la votación del 7 de junio, permanece formalmente suspendida.

Los legisladores prestaron juramento ese día, cuando ya había expirado el plazo legal de 30 días para la constitución del Parlamento, pero no lograron elegir un presidente, lo que ha paralizado el proceso para formar un nuevo Gobierno.

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Según la Constitución, primero debe constituirse la Asamblea, con un presidente votado por los diputados elegidos, antes de que pueda comenzar el proceso para la formación de un nuevo Ejecutivo y la elección de un nuevo jefe del Estado.

"Que el Parlamento se mantenga inoperante, que el poder se concentre cada vez más y que las instituciones destinadas a controlarlo se debiliten, son señales de alerta peligrosas de un deslizamiento hacia la autocracia", declaró este martes a la prensa el diputado del PDK, Besa Kabashi, según retransmitió la televisión pública RTK.

Eugen Cakolli, analista del Instituto Democrático de Kosovo-Transparencia Internacional Kosovo, argumentó que la continuidad del gobierno en funciones es en sí misma inconstitucional.

"Albin Kurti y los 18 ministros que integran el gobierno en funciones han sido acreditados como miembros del nuevo Parlamento. A partir de ese momento, su permanencia en el gobierno es incompatible con la Constitución", declaró Cakolli a TV Klan Kosova, añadiendo que ahora corresponde al Tribunal Constitucional decidir el camino a seguir.

El LVV ha ganado todas las elecciones de Kosovo desde 2019, y Kurti ejerce el cargo de primer ministro de forma ininterrumpida desde marzo de 2021.

El estancamiento político e institucional se remonta a febrero de 2025, cuando el LVV perdió la mayoría absoluta aunque se mantuvo como el partido más votado, lo que provocó un bloqueo de varios meses debido a que no pudo encontrar suficiente apoyo de otras formaciones para formar una coalición gobernante.

Dicha legislatura se disolvió a finales del año pasado, dando lugar a las elecciones anticipadas del 28 de diciembre de 2025, pero el Parlamento resultante fracasó por la falta de un acuerdo para nombrar a un sucesor de la presidenta del país, Vjosa Osmani, y los ciudadanos tuvieron que volver a las urnas el pasado 7 de junio.