La UE subraya que su asociación con Colombia trasciende cualquier cambio de gobierno

Así lo aseguró la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en respuesta a una pregunta escrita del eurodiputado del grupo de la Izquierda Anthony Smith.

"La UE mantiene su firme compromiso de apoyar la paz sostenible, la reconciliación y el desarrollo inclusivo en Colombia. Durante casi una década, la cooperación de la UE ha estado estrechamente vinculada a la implementación del acuerdo final de paz de 2016 (entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC), reconociendo su importancia como marco para abordar las causas profundas del conflicto", indicó Kallas.

Y precisó que, más allá de su apoyo al acuerdo, la UE "mantiene su compromiso de impulsar los esfuerzos de paz de manera más amplia, reconociendo que la violencia continúa afectando a varias regiones y comunidades vulnerables".

La respuesta de Kallas añade que "la consolidación de la paz sigue siendo, y seguirá siendo, una prioridad central del compromiso de la UE en Colombia".

La asociación de la UE con Colombia, explicó la jefa de la diplomacia europea, "se basa en objetivos a largo plazo que trascienden los cambios de gobierno".

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Su cooperación "apoya el fortalecimiento de la gobernanza local, la promoción del desarrollo rural inclusivo, la facilitación de la reintegración de los excombatientes, el refuerzo del Estado de derecho y la protección de las comunidades afectadas por la violencia", añadió.

Kallas precisó que esas prioridades contribuyen a generar resiliencia y fomentar las condiciones para una paz duradera.

"La UE continuará implementando sus programas de cooperación en línea con estos objetivos a largo plazo y seguirá siendo un socio confiable para Colombia en la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo inclusivo, en consonancia con su relación bilateral y su compromiso internacional", concluyó Kallas su respuesta a la pregunta de Smith sobre Colombia, donde ha sido investido presidente recientemente Abelardo de la Espriella.

El diputado quiso saber si, con el ascenso al poder de la extrema derecha, que según dijo busca socavar ciertos compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de paz, hay preocupación sobre cómo salvaguardar los avances logrados y cómo proteger a las poblaciones afectadas.

Además, preguntó a Kallas que precisara cómo pretende la UE garantizar que el presidente de extrema derecha recién elegido cumpla con el acuerdo de paz.