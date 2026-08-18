La Unión Africana felicita al presidente Hichilema de Zambia por su reelección

"En mi calidad de presidente de la República de Burundi y presidente de la UA extiendo mis más cálidas felicitaciones a su excelencia Hakainde Hichilema por su reelección como presidente de la República de Zambia", afirmó Ndayishimiye en un mensaje publicado en la red social X.

Ndayishimiye también transmitió sus "mejores deseos" a Hichilema para que logre "éxitos continuos", mientras lidera al pueblo de Zambia hacia "una mayor paz, unidad y prosperidad", en beneficio del país y del continente africano.

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) declaró en la madrugada de este martes ganador a Hichilema, quien obtuvo 2.965.326 votos, equivalentes al 60,5 % del sufragio, lo que le permite lograr un segundo mandato consecutivo de cinco años.

Por detrás, quedó su principal rival, el exministro Brian Mundubile, que cosechó 1.856.217 votos o un 37,9 % del apoyo.

Mientras, la participación fue del 57,2 %, con algo más de cinco millones de votos emitidos en 226 circunscripciones, según detalló la presidenta de la ECZ, Mwangala Zaloumis.

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La misión de observación de la UA indicó que las elecciones se desarrollaron "en un ambiente generalmente pacífico y ordenado", pese a algunos retrasos en la llegada de materiales electorales y a episodios de violencia contra agentes electorales en varios distritos.

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas el 13 de agosto en Zambia para elegir a su próximo presidente, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.