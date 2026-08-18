Las producciones industrial y manufacturera de EE.UU. crecen un 0,2 % en julio

Los índices de minería y de servicios públicos marcaron incrementos del 0,2 % y del 0,5 %, respectivamente, y la producción industrial superó en un 1,1 % el nivel del mismo periodo de 2025, informó este martes la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La producción industrial mostró una mejora gradual al situarse en el 103,0 % de su promedio de 2017, un 1,1 % por encima del registrado el año pasado.

La manufactura, excluidos los vehículos de motor y sus componentes, avanzó un 0,4 % en julio, mientras que la producción de vehículos y componentes cayó un 2,1 %, lo que moderó el crecimiento del conjunto manufacturero.

La producción de bienes de consumo retrocedió un 0,4 % por una caída del 1,4 % de los bienes duraderos y un 0,1 % de los no duraderos, mientras que los equipos para empresas aumentó un 0,8 %, lo que arrojó resultados mixtos en los principales grupos del mercado.

"Los incrementos en los índices de equipos de procesamiento de información y de equipos industriales y de otro tipo compensaron la disminución en el índice de equipos de transporte" el pasado mes, explicó la Fed sobre la primera economía del mundo.

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La producción de equipos de defensa y espaciales subió un 1,8 % y los suministros de construcción anotaron un 0,8 % más en el séptimo mes del año, mientras que no se registraron cambios en la producción de suministros para empresas.

El índice en servicios públicos aumentó un 0,5 % al tiempo que la producción minera creció un 0,2 % y la tasa en este último sector se situó 0,9 puntos porcentuales por encima de su promedio a largo plazo.

La utilización de la capacidad en el sector manufacturero, que compara lo producido con lo máximo que se podría producir, aumentó ligeramente hasta el 76 % en julio, 2,2 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo (1972–2025).