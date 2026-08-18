Líder birmano se reúne con Putin en una nueva visita al exterior en busca de legitimidad

"Cooperamos activamente en la arena internacional y, sin duda, debemos trabajar en el ámbito económico. Existen buenas bases y proyectos en este sentido. Las relaciones en materia de seguridad también se están desarrollando", dijo el líder ruso a su par birmano.

Esta es la tercera visita de Min Aung Hlaing, el general que lideró el golpe de Estado de 2021, a Rusia en los últimos dos años. El líder birmano ya se reunió con Putin en Moscú en marzo y septiembre de 2025.

El jefe del Kremlin destacó que Rusia y Birmania cooperan desde hace décadas, pero en los últimos años las relaciones entre las partes adoptaron un carácter "de confianza".

También Min Aung Hlaing se congratuló por el nivel de las relaciones bilaterales y aseguró que Birmania es un país "fiable" para Rusia.

Se espera que al término de la visita del líder birmano, que también se reunió con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, y el jefe de la cámara baja del Parlamento, Viacheslav Volodin, se firmen varios documentos bilaterales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshétnikov, adelantó que las partes pretenden diversificar el comercio.

Además, aseguró que Moscú puede aumentar los suministros de productos petrolíferos y fertilizantes a Birmania.

Se trata del quinto viaje de Min Aung Hlaing desde que en abril un Parlamento copado por militares lo nombrara presidente del país tras unas elecciones sin oposición ampliamente cuestionadas.

Previamente, fue recibido con honores por India, China, Laos y, a principios de mes, Tailandia, con el objetivo de romper el aislamiento internacional del régimen.

Rusia es uno de los escasos socios del Gobierno militar que encabeza Min Aung Hlaing y uno de los mayores proveedores de armas del Ejército del país asiático.

Putin ha reforzado en los últimos años las relaciones con otros países asiáticos con regímenes autoritarios como Corea del Norte.