Llegan a Groenlandia primeros reclutas daneses que harán el servicio militar en la isla

Los reclutas, cuyo número no ha sido especificado, participarán, entre otras tareas, en actividades operativas en el marco de las maniobras Resistencia Ártica de las Fuerzas Armadas danesas, iniciadas el invierno pasado para reforzar la defensa del flanco norte de la OTAN.

El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, había anunciado en junio pasado el envío por primera vez de reclutas durante un mes a Groenlandia, dentro del nuevo servicio militar obligatorio e igualitario de once meses estrenado de forma oficial este año.

Los habitantes de Groenlandia y de las islas Feroe están exentos de realizar el servicio militar.

El resto de ciudadanos daneses, tanto varones como mujeres, se someten a una evaluación física al cumplir los 18 años y pueden ser llamados a filas para un servicio de once meses a través de un sistema de sorteo si no se alistan suficientes voluntarios.

El contingente de este año ha sido cubierto con voluntarios, de los que alrededor de una quinta parte son mujeres.

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El Gobierno danés propuso en 2024 alargar a partir de 2027 el servicio militar de cuatro a once meses y hacerlo obligatorio también para mujeres, como ocurría ya en otros países nórdicos como Noruega y Suecia, apelando al cambio de la situación de seguridad por la guerra en Ucrania.

La fecha de entrada en vigor de la nueva reforma fue adelantada posteriormente en un año.

El objetivo a medio plazo es aumentar el número anual de reclutas de 4.500 a 6.500.