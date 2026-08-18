Llegan los primeros presos suecos a Estonia por un acuerdo de arrendamiento penitenciario

Los presos llegaron en un vuelo chárter a la base aérea de Ämari y fueron transportados desde el aeropuerto a la prisión de Tartu (sureste), escoltados por una unidad armada, informó el Servicio Penitenciario de Estonia en un comunicado.

A su llegada a la prisión de Tartu, los presos se sometieron a los trámites de ingreso y fueron trasladados a sus dependencias asignadas.

La llegada de los presos suecos se llevará a cabo por etapas, de manera que hasta 100 reos llegarán a la prisión de Tartu antes de finales de septiembre y otros 100 hasta finales de año.

Un máximo de 600 presos suecos cumplirán sus condenas en Estonia en virtud del acuerdo.

El Servicio Penitenciario subrayó que todos los presos trasladados desde Suecia son sometidos a un proceso exhaustivo de evaluación.

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"Todos los presos que llegan a Estonia han sido sometidos a controles exhaustivos de antecedentes por parte de ambos países antes de ser enviados a Estonia, y Estonia da su consentimiento por separado para la recepción de cada preso", aseguró.

En la primera lista de nombres presentada por Suecia a Estonia, más de la mitad fueron rechazados, añadió, en respuesta a la inquietud que ha generado el acuerdo entre la población local.

En virtud del pacto de arrendamiento penitenciario, ratificado por los parlamentos sueco y estonio en junio pasado, no serán trasladadas a Estonia personas vinculadas con el crimen organizado, terroristas, presos radicalizados, mujeres, menores u otros presos excluidos específicamente en el documento de cooperación.

En general, los presos que lleguen a Estonia serán hombres adultos que cumplen largas condenas por delitos contra las personas o relacionados con el tráfico de drogas.

El centro penitenciario subrayó en junio que ningún preso sueco será puesto en libertad en territorio estonio, ya que, una vez cumplida su condena, serán devueltos a Suecia.

Estonia acordó el arrendamiento de plazas penitenciarias con Suecia para aprovechar la capacidad disponible de la prisión de Tartu, situada cerca de la ciudad universitaria de Tartu, y para crear más oportunidades de empleo.

Para implementar el acuerdo, el Servicio Penitenciario contratará a más de 250 nuevos empleados a lo largo de un año.

Los trabajadores que atenderán a los reclusos enviados por Suecia recibirán formación en inglés o herramientas de traducción para poder comunicarse con los internos extranjeros.

Todos los costes relacionados con los presos suecos serán cubiertos por el Estado del país nórdico.

Suecia pagará a Estonia al menos 30,6 millones de euros al año por la disponibilidad de 300 plazas penitenciarias.

A partir del preso número 301, se abonarán 8.500 euros adicionales al mes por cada recluso.

A plena capacidad, es decir, con 600 reclusos, el pago anual ascenderá a 61,2 millones de euros.

El importe se actualizará anualmente aplicando una indexación del 3,5 %.