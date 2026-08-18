Los daños del sismo de Colombia podrían ascender a 9.500 millones de dólares, según BBVA

El presidente de BBVA en Colombia, Mario Pardo Bayona, dio a conocer esta cifra en un encuentro con medios de comunicación en Bogotá en el que previó además que la actividad económica se recupere en un período de entre seis y nueve meses.

La cifra coincide con la que ofreció la víspera el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien desglosó el total en 24,5 billones por pérdidas en edificaciones y otros 5,5 billones en infraestructura pública averiada. Estos datos son, en todo caso, provisionales.

Pardo Bayona aseguró que el terremoto ha tenido "un impacto muy significativo" a nivel de infraestructuras y vivienda, pero algo "más moderado" en la actividad económica.

El directivo del BBVA, que deja la presidencia de la filial colombiana de la entidad a finales de mes, subrayó el impacto del seísmo sobre el "flujo de actividad", que podría suponer -anticipó- una caída del 3 o 4 % del producto interno bruto (PIB) en los departamentos afectados.

Sin embargo, se mostró optimista con respecto al efecto que va a tener sobre las mismas regiones afectadas la inversión proveniente de fondos nacionales -privados y estatales- e internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A este respecto, estimó que para principios de 2027 el flujo de actividad en los departamentos afectados por el terremoto habrá superado el de la línea base, esto es, la que tendría si no se hubiese producido el temblor y la consiguiente inversión para la reconstrucción.

Pardo Bayona informó asimismo de que el BBVA va a contribuir con dos millones de euros (unos 2,32 millones de dólares) a la reconstrucción.

De la Espriella anunció la semana pasada su intención de declarar la emergencia económica para canalizar las ayudas y avanzó su pretensión de lanzar un plan de reconstrucción.