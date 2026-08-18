Los hutíes del Yemen atacan una refinería de la petrolera saudí Aramco con varios drones

"Una fuente militar confirmó que las Fuerzas Armadas Yemeníes (hutíes) atacaron con varios drones la refinería de Aramco en Jizán", informó la agencia oficial de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

El informante no identificado explicó que la acción a la refinería fue "en respuesta a la violación del espacio aéreo yemení sobre las provincias de Saada y Hayah, y que el ataque fue preciso".

Hasta el momento, ni el Gobierno saudí ni Aramco han reaccionado a esta información.

Hace cuatro días, los hutíes reivindicaron un ataque contra una instalación de la petrolera saudí, en Najrán, en el suroeste de Arabia Saudí.

Esta acción se produce en medio de una escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país que intervino militarmente en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes, que tomaron el control de la capital Saná y posteriormente se expandieron por gran parte del norte del Yemen.

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La escalada comenzó a finales del mes pasado, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

Desde entonces, los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo y en territorio saudí, incluidas las instalaciones petroleras.

Riad respondió a través la coalición que lidera, con ataques a algunas zonas controladas por los hutíes y, asimismo, anunció una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.