Los independentistas de Quebec aplazan su referéndum hasta que Trump deje la Casa Blanca

La decisión descarta una consulta antes del 20 de enero de 2029, cuando está previsto que concluya el segundo mandato del presidente estadounidense, aunque el PQ mantiene su intención de celebrar el referéndum si llega al poder.

"Un Gobierno del Partido Quebequés no celebrará un referéndum mientras Donald Trump sea presidente de Estados Unidos", afirmó St-Pierre Plamondon en un mensaje difundido en las redes sociales.

El dirigente independentista justificó la decisión por la incertidumbre provocada por la política estadounidense y señaló que una cuestión "tan crucial" como el futuro político de Quebec necesita condiciones que permitan "un debate informado y sereno".

"Esta imprevisibilidad de la Administración estadounidense perjudicará nuestro proceso, así como la calidad del debate sobre nuestro futuro como nación", añadió.

El anuncio se produce a pocas semanas de las elecciones provinciales, en las que el PQ encabeza las encuestas desde hace meses, aunque el respaldo a la independencia se mantiene alrededor del 30 %.

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Un sondeo reciente situó el apoyo a la soberanía en el 31 %, frente al 69 % que votaría en contra.

Informes publicados el lunes por investigadores canadienses indicaron que grupos asociados con Rusia así como con el movimiento MAGA (Make America Great Again) del presidente de EE.UU., Donald Trump, están amplificando el movimiento separatista de la provincia canadiense de Alberta y desinformando al público canadiense sobre la situación.

El responsable de los estudios, Brian McQuinn, codirector del Centro para la Inteligencia Artificial, Datos y Conflicto de la Universidad de Regina (Canadá), confirmó este martes a EFE las actividades de influenciadores MAGA estadounidenses en las campañas de desinformación y monetización del separatismo de Alberta.

Por otra parte, el PQ ha elaborado además un "Libro Azul" en el que detalla cómo funcionaría un Quebec independiente, con propuestas sobre cuestiones como la moneda, las fronteras o las Fuerzas Armadas.