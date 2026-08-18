Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega visitan al rey Harald V en el hospital

La princesa Astrid, hermana del monarca, fue también fotografiada este martes a su llegada a ese centro médico.

"El rey ha sido tratado en las últimas semanas con cortisona por una anemia hemolítica. Esto ha provocado que se le acumulara líquido en el cuerpo, lo que necesita ser tratado en un hospital", informó el lunes la Casa Real noruega en un comunicado.

El monarca, de 89 años, permanecerá de baja durante dos semanas, período en el que Haakon ejercerá de regente.

Harald V ya estuvo de baja varias semanas en febrero y marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

Mette-Marit, de 52 años, fue dada de alta el mes pasado tras recuperarse con éxito del trasplante de pulmón al que fue sometida el 17 de junio, debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padecía.