Los restos del líder nacionalista ucraniano Yevhén Konovalets son reinhumados en Kiev

Durante la ceremonia militar y el funeral religioso, al que asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hubo una alerta aérea, aunque la ceremonia no fue interrumpida, según informó en Telegram la agencia UNIAN.

Konovalets, fundador de la Organización Militar Ucraniana (UVO) y de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), así como comandante del Cuerpo de Fusileros de Sich, una de las primeras unidades regulares del Ejército Popular Ucraniano durante la Guerra de Independencia ucraniana, murió el 23 de mayo de 1938 en Róterdam.

Fue asesinado por un agente de los servicios secretos soviéticos y enterrado en el cementerio de Crooswijk, en Róterdam.

El pasado día 13 sus restos fueron trasladados a Ucrania, donde fueron recibidos con honores de Estado y militares, y el domingo se celebró un servicio fúnebre en la Catedral Patriarcal de la Resurrección de Cristo en Kiev.

Para Ucrania el regreso de los restos de Konovalets constituyó un acontecimiento importante para preservar y honrar la memoria de uno de los dirigentes del movimiento de liberación nacional ucraniano, en medio de la agresión rusa, recalcó el domingo la Administración Militar Regional de Kiev.

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En mayo ya fueron sepultados en la capital ucraniana los restos del antiguo jefe de la OUN, Andrí Mélnik, en el Cementerio Nacional Militar, hasta hace poco enterrados en Luxemburgo, después de que el Gobierno de Zelenski anunciase que va a repatriar a Ucrania los cuerpos de numerosos líderes y personalidades que murieron en el exilio.

Estos actos conmemorativos han sido objeto de críticas en vista de que durante la Segunda Guerra Mundial ciertas ramas del nacionalismo ucraniano colaboraron con la Alemania nazi y también estuvieron implicadas en la matanza de civiles polacos y en especial el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha dicho que "estos no son los héroes que Europa necesita".

Los restos de Konovalets y Mélnik serán enterrados más adelante en el Panteón Nacional Ucraniano, que se construiría en los terrenos de la Lavra de las Cuevas de Kiev, uno de los lugares más sagrados del cristianismo ortodoxo.