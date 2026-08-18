Los talibanes atribuyen a un proyectil antiguo la explosión que hirió a 42 niños en Kabul

El secretario del distrito policial de Kabul donde ocurrió el incidente, el mulá Zabihullah Abo Obaida, aseguró a EFE que el artefacto había sido llevado al centro educativo de Shahrak-e Mahdia por un estudiante.

"El artefacto explosivo, que era un proyectil antiguo sin explotar, fue llevado a la escuela por un estudiante llamado Mohammad Ali, quien después provocó su detonación", afirmó.

Los menores salían de la escuela cuando ocurrió la explosión.

La Policía indicó que, según las cifras recabadas en los hospitales, 42 estudiantes resultaron heridos y todos se encuentran estables, aunque la información médica conocida posteriormente matiza los primeros reportes que calificaban las lesiones como leves.

El hospital de Emergency, organización médica internacional presente en Afganistán desde 1999 y cuyo centro quirúrgico de Kabul recibe habitualmente a víctimas de explosiones y ataques por su especialización en trauma y cirugía de guerra, informó de que atendió a 35 niños, todos de entre 10 y 14 años.

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Todos presentaban heridas de metralla y al menos tres necesitaron cirugía, según la organización, que activó su protocolo para incidentes con múltiples víctimas.

Las primeras informaciones facilitadas el lunes a EFE por el portavoz policial de Kabul, Khalid Zadran, habían señalado únicamente que una granada de mano explotó hacia las 17.00 hora local (12.30 GMT) en una escuela del Distrito Policial 18, sin precisar cómo se produjo la detonación.

El medio afgano TOLOnews situó posteriormente el balance en más de 52 heridos y ningún fallecido, citando a una fuente de seguridad, mientras testigos señalaron al canal que el artefacto se encontraba en manos de un estudiante cuando explotó.

El relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, había calificado este martes lo ocurrido de "atroz ataque" y reclamado una investigación "completa e independiente", al recordar que Dasht-e Barchi, zona de mayoría hazara en el oeste de Kabul, ha sido blanco reiterado de atentados.

La delegación de la Unión Europea en Afganistán expresó también su preocupación por la explosión y trasladó sus deseos de recuperación a los heridos, al tiempo que recordó que las escuelas deben ser lugares seguros y que "los ataques deliberados contra niños y centros educativos son inaceptables".

Sin embargo, la versión oficial sostiene que la explosión se debió a un accidente con un resto explosivo de antiguas guerras, un peligro todavía extendido en Afganistán después de décadas de conflicto y que afecta especialmente a menores que encuentran o manipulan proyectiles y otros artefactos sin detonar.