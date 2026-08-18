Más de 53.000 solicitudes de inscripción para las elecciones locales de Ecuador, según CNE

Para este proceso democrático están habilitados 13.827.643 electores dentro y fuera del territorio nacional, que elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales; 222 alcaldes; 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes.

Asimismo, 4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes, además de siete consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El CNE reveló los datos preliminares de solicitudes de candidaturas luego de que el lunes terminara el proceso de inscripción en línea, abierto el pasado 2 de agosto.

Como parte del proceso de calificación, las 24 Juntas Provinciales Electorales verificarán "el cumplimiento de requisitos y que no se incurra en inhabilidades establecidas en la normativa electoral", anotó el CNE.

Así también, las organizaciones políticas podrán presentar las objeciones, impugnaciones y recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dentro de los plazos establecidos.

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Las candidaturas se considerarán inscritas oficialmente cuando la resolución que las califique esté en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes de resolución.

Poco después de concluir el período de inscripciones, Luisa González, excandidata presidencial correísta aseveró el lunes que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) impugnó su candidatura a la prefectura de la provincia de Manabí, bastión del movimiento correísta, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"Hoy, como era de esperarse, dos hechos: 1. ADN impugna mi candidatura. 2. Fiscalía de Ecuador entra en el juego y me notifican al celular, otro proceso", escribió anoche González en su cuenta de X sin entrar en más detalles, pero con la aseveración de que no se rendirá.

Arropada por el movimiento Pachakutik debido a la suspensión temporal del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), González apuntó: "Seguiré junto a mi pueblo, rendirnos no es opción porque nuestra Patria lo vale. ¡Ellos tienen el miedo, nosotros la esperanza!"

Al comentar el mensaje de González, Correa anotó en X: "Estas deben ser las elecciones seccionales más sucias que recuerde la historia de Ecuador".

La RC, suspendida en marzo pasado por nueve meses por estar inmersa en una investigación judicial, ha buscado el respaldo de otras organizaciones para participar en los comicios del próximo 29 de noviembre.

El correísmo ha denunciado presuntas vulneraciones de sus derechos de participación política y sostiene que el adelanto de las elecciones -inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027- busca impedir que sus candidatos lleguen a las papeletas.

El CNE decidió en marzo adelantar los comicios al 29 de noviembre de este año por temor a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.