México prevé traslado desde Argentina de exmilitar acusado de contrabando de combustible

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana precisó que todavía desconoce cuándo podría concretarse el procedimiento para trasladar a Farías Laguna a México, donde es requerido por la Justicia por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

“No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí (será trasladado)”, expresó.

La presidenta explicó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el procedimiento y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participar en las gestiones para concretar el traslado.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el lunes medios mexicanos aseguraran que el excontralmirante llegaría este mismo martes al país extraditado desde Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la defensa legal de Farías Laguna señaló que no existe ninguna notificación oficial sobre el traslado del exmarino a México, quien permanece bajo prisión preventiva con fines de extradición.

Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina mexicana, fue detenido el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”, como se conoce en México al contrabando de combustibles mediante mecanismos para evadir el pago de impuestos.

El mexicano, de 47 años, es requerido por un juzgado federal del Estado de México dentro de una causa por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

Según la investigación, Farías Laguna habría integrado desde 2023 una estructura conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Las autoridades argentinas informaron tras su captura que el exmilitar había ingresado al país suramericano el pasado 1 de abril utilizando una identidad falsa, con un pasaporte a nombre de un ciudadano guatemalteco.

México había solicitado su extradición, mientras que Sheinbaum señaló previamente que su Gobierno analizaba con Argentina la posibilidad de conseguir primero su deportación debido al uso del documento falso.

Su abogado, Epigmenio Mendieta, sostiene que Farías Laguna fue quien denunció la presunta red de contrabando ante su entonces superior, Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y rechaza que el excontralmirante fuera uno de sus líderes.

Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto son sobrinos de Ojeda, a quien el Gobierno mexicano ha desvinculado de las investigaciones sobre el denominado “huachicol fiscal”.