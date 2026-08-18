Ministra de hidrocarburos venezolana visitará Houston, donde podría firmar nuevos acuerdos

La participación de Henao ha sido confirmada en un evento para promocionar en la ciudad texana la 'Venezuela Energy Week' (Semana de la Energía de Venezuela), una feria de inversión prevista para finales de febrero en Caracas.

Según Politico, varias petroleras no pertenecientes a los grandes grupos estadounidenses se preparan para firmar acuerdos de producción de crudo con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que supondría un nuevo paso hacia una mayor participación de empresas estadounidenses en la industria energética venezolana.

De acuerdo con tres fuentes anónimas citadas por el medio, está previsto que los acuerdos se suscriban en Houston, aunque no detallaron los nombres de las compañías involucradas ni los términos económicos de los contratos.

Los acuerdos ampliarían la presencia de empresas estadounidenses en la producción petrolera de Venezuela, después de que la Administración del presidente Donald Trump haya impulsado durante los últimos meses el regreso de capital privado al sector energético venezolano y la recuperación de una industria afectada durante años por la falta de inversión y el deterioro de su infraestructura.

La información se conoce después de que Washington presionara a compañías petroleras para que participaran en la reactivación de la producción venezolana y mientras varias empresas internacionales han comenzado a explorar nuevas oportunidades en el país.

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El Gobierno estadounidense ha presentado el aumento de la producción venezolana como una vía para recuperar el sector y ampliar el suministro de crudo, mientras Caracas busca atraer inversiones extranjeras para reactivar su principal fuente de ingresos.

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el Gobierno estadounidense ha creado un marco legal y financiero para aliviar las sanciones y emitir licencias que faciliten la explotación del petróleo y otros recursos naturales de Venezuela.

En marzo, el Departamento del Tesoro emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses explotar y comerciar con petróleo venezolano, un sector sancionado por Washington.