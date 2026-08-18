Nicaragua entregará otros 60 autobuses chinos para modernizar el transporte urbano

"Llegan al país nuevos autobuses. Entraron el fin de semana 60 autobuses y van a seguir llegando los lotes de autobuses de la hermana República Popular China", dijo Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, a través de medios oficiales en Managua.

Los autobuses serán entregados a los transportistas "en las próximas semanas", anunció la dignataria, quien sostuvo que para los gobiernos anteriores, de 1990 a 2007, "nunca fue una prioridad brindarle a los nicaragüenses un servicio de transporte de calidad".

"¿Cuántos buses trajeron los malignos?, ¿cuántos? Servicio que merece el pueblo nicaragüense, nada y nunca. Son las únicas respuestas y el pueblo ve, nuestro pueblo es sabio, por eso sabe luchar y sabe vencer", agregó.

En total, el Gobierno de Nicaragua compró a la República Popular China 2.200 unidades de autobuses con el fin de modernizar la flota vehicular del transporte colectivo.

La adquisición de esas unidades es el resultado de un acuerdo de compra firmado en Managua entre la empresa china Yutong, líder en la fabricación de vehículos de transporte, y el Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el Ejecutivo nicaragüense.

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Las autoridades nicaragüenses no han ofrecido detalles sobre el valor de cada unidad de autobús chino, ni la forma ni el precio en el que se lo venden a los transportistas.

China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021 después de que el país centroamericano cortara los lazos oficiales que mantenía con Taiwán, territorio cuya soberanía reclama Pekín.