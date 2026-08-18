OMS busca implicar a los conductores de motocicletas de la RDC en la lucha contra el ébola

"Queremos ir más allá y convertirlos en agentes de vigilancia y respuesta", señaló este martes el responsable de la OMS para la gestión del brote, Thierno Baldé, en rueda de prensa desde el epicentro del brote, en la localidad congoleña de Bunia.

Estos motociclistas a menudo son los encargados de transportar a pacientes e incluso a cadáveres, lo que con frecuencia ha provocado que ellos o sus familiares también se contagiaran del virus, explicó a la prensa acreditada ante Naciones Unidas en Ginebra.

Para prevenir estos contagios, se les está proporcionando acceso a instalaciones para el lavado de manos y productos desinfectantes, indicó Baldé.

Su papel es clave en la vigilancia y rastreo de la epidemia, y "deben ser capaces de avisarnos cada vez que transportan a una persona enferma, ponerse en contacto con el equipo de vigilancia y facilitar que el caso sospechoso pueda ser sometido a pruebas", añadió.

El responsable de la OMS denunció en la misma comparecencia el ataque la víspera a una de las ambulancias que trabaja en la operación de respuesta al brote, y que no se trata de un incidente aislado.

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"Casi a diario nos enfrentamos a este tipo de reacciones en las comunidades", afirmó, y admitió que el brote crea a menudo situaciones difíciles con familias cuyos pacientes están enfermos o están muriendo.

El brote de ébola, con casi 5.000 contagios y más de 2.300 muertos, es el segundo peor del que se tiene registro, sólo por detrás del que entre 2014 y 2016 provocó 11.000 fallecimientos en África Occidental, principalmente en Sierra Leona, Liberia y Guinea.