ONG alerta de 36 migrantes a la deriva en el Mediterráneo, entre ellos dos embarazadas

"Hemos alertado a las autoridades sobre este grupo, pero no hemos recibido ninguna información sobre si se ha puesto en marcha una operación de rescate", informó Alarm Phone en un mensaje a través de su cuenta de X.

Asimismo, desde la organización confirmaron que el avión de reconocimiento Albatross, de la ONG SOS Mediterranee, avistó la precaria embarcación localizada en aguas internacionales, al sur de la isla italiana de Lampedusa (sur).

Este lunes el buque humanitario Life Support, de la ONG italiana EMERGENCY, rescató a cincuenta personas, dos de ellas en estado crítico, y recuperó los cadáveres de otros siete migrantes que viajaban a bordo de una embarcación de madera en el Mediterráneo.

En lo que va de año han llegado a las costas italianas 17.945 migrantes, frente a los 39.296 que arribaron en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio del Interior.