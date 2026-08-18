ONU alerta de una seguridad "precaria" en Libia y urge a avanzar en su proceso político

"Sigue siendo crucial impulsar el proceso político en Libia. Los recientes cortes generalizados de electricidad y el descontento público, agravados por una prolongada ola de calor, han puesto de manifiesto las consecuencias de la fragmentación institucional, el desvío a gran escala de recursos públicos, la falta de inversión y la toma de decisiones descoordinada", aseguró Tetteh en una sesión del Consejo sobre Libia.

Según Tetteh, todo esto constituye "fallos de gobernanza" y supone que las infraestructuras críticas sean cada vez "más vulnerables a unas presiones que Libia no puede ignorar debido a su impacto en la población del país".

Además, resaltó que la situación de seguridad a lo largo de la costa occidental del país "sigue siendo precaria", en medio de "la competencia entre los grupos armados dedicados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de combustible".

En este sentido, recordó que el pasado 3 de agosto tuvieron lugar "intensos enfrentamientos" entre estos grupos en zonas residenciales de Zawiya y Sorman, que se saldaron con muertos y heridos entre la población civil, y condenó el uso de varios drones contra la refinería de petróleo y otras infraestructuras "vitales" en Zawiya.

También destacó que, en julio, amplias zonas del país se vieron afectadas por "importantes cortes de electricidad y agua" que han continuado durante el mes de agosto derivados de la escasez de combustible, la disminución de la disponibilidad de gas y la presión sobre una red eléctrica "ya de por sí frágil".

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"Esto está ocurriendo en un país que no carece de recursos energéticos y que cuenta con los mayores yacimientos de petróleo del continente africano" y mientras, según la Corporación Nacional de Petróleo, se gastan unos 1.000 millones de dólares al mes en importaciones de combustible, denunció.

"Las pruebas de un desvío a gran escala de combustible subvencionado en los sectores eléctrico y de seguridad subrayan la necesidad de una mayor supervisión, rendición de cuentas y coordinación para garantizar que los recursos públicos se utilicen para prestar los servicios esenciales de los que dependen los libios", expresó.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el Gobierno de Unidad Nacional al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.