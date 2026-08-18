Presidente del Congreso de Guatemala tacha de "irresponsable" acusación por conspiración

"Rechazo de forma contundente y categórica los falsos e irresponsables señalamientos difundidos en mi contra", expuso el presidente del Organismo Legislativo en un comunicado.

Las palabras del presidente del Congreso se registraron después de que el portal digital denominado "República" lo acusara en las últimas horas mediante un comunicado de prensa de conspirar junto con narcotraficantes para asesinar a su fundador, el político Rodrigo Arenas Echeverría.

"Dichas acusaciones sin fundamento dañan al Organismo Legislativo, la credibilidad del país, y además vulneran mi honra", añadió Contreras Colíndres, quien forma parte del partido minoritario Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

El portal digital también acusó de conspiración para cometer asesinato bajo las mismas circunstancias al hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Roberto Arzú García-Granados, quien según varias encuestas es uno de los principales favoritos para ganar las elecciones presidenciales de 2027.

De igual manera, "República" señaló como conspiradores del plan para asesinar a Arenas Echeverría a los diputados Nery Ramos y Luis Aguirre, supuestamente "con el apoyo de capos del narcotráfico" del departamento (provincia) de San Marcos, fronterizo con México.

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Aguirre compareció esta noche en un mensaje en sus redes oficiales donde se desvinculó de cualquier acusación en su contra y afirmó que denunció a "República" por difamación ante el Ministerio Público (Fiscalía).

El portal digital afirmó que detectó el origen del supuesto plan de asesinato de Arenas Echeverría tras "intercambiar" información con "autoridades" de Estados Unidos, donde se "validó" la información sobre el presunto complot.

Arenas Echeverría es cofundador del expartido político Movimiento Cívico Nacional (MCN), agrupación vinculada a varios casos millonarios de corrupción estatal durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) según diversos procesos judiciales, y también fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por financiamiento electoral ilícito en las elecciones presidenciales ganadas por Jimmy Morales en 2015.