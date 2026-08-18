Primarias del Likud dejan a los ministros de Energía y Justicia en lo alto de sus listas

"La nueva lista de Likud refleja una renovación y la integración de fuerzas nuevas en la cúpula de la lista. Junto con los protegidos que nombrará el primer ministro Netanyahu, que fortalecerán aún más la lista, la delegación de Likud encabezada por Netanyahu liderará a una gran victoria y a la formación de un gobierno nacional amplio", recoge un comunicado del partido publicado en redes.

Según este comunicado, Netanyahu está "muy satisfecho" con los resultados.

Ante la esperada caída de escaños del Likud en las generales del 27 de octubre (de 32 a entre 22 y 24 según encuestas), las primarias del partido derechista se convirtieron en una carrera entre los actuales parlamentarios para evitar perder su asiento en la Knéset (Parlamento), tratando de acceder a las mejores posiciones de la lista electoral que en ellas se configura.

Yariv Levin, titular de Justicia, fue el primero en pronunciarse en redes sociales para agradecer el voto de los afiliados, que le coloca sexto en la lista que el Likud llevará a las elecciones: "Esta es una muestra de confianza no sólo en mí personalmente, sino, ante todo, en el camino que estoy liderando".

"Un gran número de ciudadanos exige la culminación de la reforma legal", afirmó en un mensaje publicado en Facebook.

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La reforma legal de Levin movilizó durante semanas en 2023 a cientos de miles de israelíes que protestaban contra el movimiento, tildándolo como un "golpe de Estado", si bien los ataques del 7 de octubre de 2023 detuvieron las manifestaciones y retrasaron la tramitación del proyecto de ley.

Entre los ascensos en las listas destaca la subida de posiciones del parlamentario ultraderechista Almog Cohen (13º). En séptima posición y siendo la primera mujer de la lista quedó la actual titular de Transportes, Miri Regev.

Netanyahu puede elegir personalmente al menos ocho puestos de la lista (3º, 5º, 9º, 11º, 15º, 18º, 26º y 29º, según el Instituto para la Democracia de Israel). Entre ellos, ya ha asignado posiciones al actual titular de Defensa, Israel Katz; el ministro de Exteriores, Gideon Saar; el presidente del Comité Central del Likud, Haim Katz; y el emprendedor (y nuevo en política) Oren Dobronsky.

Según la prensa local, el mandatario aseguró las posiciones de estos ministros ante el riesgo de que quedaran en malas posiciones en las primarias del partido.

La lista hará frente a las primeras elecciones tras años marcados por el ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza en represalia y la escalada regional en la que Israel se ha embarcado guerras con Hizbulá en el Líbano e Irán, además de haber mantenido intercambios de fuego con otras milicias aliadas de la República Islámica.