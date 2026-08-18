Primer ministro de Perú pide exponer política de Gobierno el jueves en Cámara de Diputados

Galarreta envió un oficio al presidente de los diputados, Óscar Reto, para pedirle que convoque a una sesión plenaria desde las 10.00 horas (15.00 GMT) del jueves, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, según señaló el documento difundido por medios locales.

La Constitución peruana establece que el primer ministro tiene hasta 30 días desde que asume sus funciones para exponer y debatir, en compañía de los miembros de su gabinete, la política del gobierno y las principales medidas que plantea ejecutar durante su gestión.

Una reforma constitucional que aprobó el anterior Congreso unicameral peruano en marzo de 2024 para restituir las cámaras de diputados y senadores eliminó la obligatoriedad de que el primer ministro deba recibir el voto de confianza del Legislativo para continuar con sus funciones.

El pasado 27 de julio, un día antes de que Fujimori asumiera la Presidencia y él jurara al cargo de primer ministro, Galarreta aseguró que el nuevo Gobierno sería de "mucho diálogo" con las fuerzas políticas, sociales y otros sectores del país.

"El diálogo no solamente va a ser con las fuerzas políticas, sino también con todas las fuerzas sociales vivas del país y también con el sector empresarial, con el sector laboral, con los trabajadores, es decir, vamos a ser un Gobierno de mucho diálogo", sostuvo.

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Aunque Galarreta ha tenido muy pocas apariciones ante la prensa desde que asumió sus funciones, ha anunciado que entre las principales medidas de su gestión estarán la promoción del incremento de las inversiones, el fortalecimiento de la economía nacional, la lucha contra el incremento de la criminalidad y las medidas de emergencia ante el fenómeno climático de El Niño.