Rusia toma dos localidades de Donetsk y se acerca a bastiones de Sloviansk y Dobropilia

"Las unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Krasnopodilia de la república popular de Donetsk", indicó el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Defensa añadió que las fuerzas de la agrupación militar Sur se hicieron con el control de la localidad de Orijuvatka.

Según el mando militar ruso, Krasnopodilia "está a solo tres kilómetros de Dobropilia y su liberación permite a las unidades de la agrupación militar el acceso directo a este importante nudo de la defensa del Ejército ucraniano".

"La pérdida de esta localidad priva al enemigo de la posibilidad de mantener la defensa en los accesos de Dobropilia por el sur, lo cual complica considerablemente su situación en este sector del frente", sostuvo Defensa.

A su vez, Orijuvatka está a poco más de seis kilómetros de Sloviansk, que es junto a Kramatorsk el principal objetivo de la campaña militar rusa en estos momentos, ya que su captura facilitaría el control total de la anexionada región de Donetsk.

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A pesar de que Kiev ha aumentado considerablemente sus ataques aéreos contra la retaguardia rusa con drones y misiles, las tropas rusas avanzan en las últimas semanas por tierra, aunque lentamente.

Precisamente, el lento avance en el frente ante la falta de soldados y el alto número de bajas ha reavivado los rumores de una segunda movilización en Rusia, algo que el Kremlin ha negado categóricamente.