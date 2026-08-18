Se elevan a seis los fallecidos por accidente de un camión en una carretera de Paraguay

El sujeto sufrió politraumatismos que afectaron órganos vitales, declaró este martes el director del hospital de la ciudad de Itauguá (centro), Miguel Ferreira, a la radio ABC Cardinal.

Hasta ese centro fueron trasladados cinco heridos del accidente, cuatro niños y un adulto, quienes ya fueron dados de alta, añadió el galeno.

En la noche del pasado sábado, un camión cargado de ladrillos impactó contra una defensa de la vía y posteriormente contra varios vehículos que aguardaban el cambio del semáforo en la ruta PY02, cerca de la localidad de Pedrozo, en el departamento Central.

Los autos salieron despedidos por la violencia del impacto, uno de los cuales -en el que viajaba la familia- terminó chocando contra un poste de electricidad y se incendió. Todos fallecieron en el lugar. Otro de los heridos murió el domingo en un hospital.

El accidente ha causado conmoción en el país y derivó en la detención del conductor, quien permanece bajo prisión preventiva por orden de un juez tras ser imputado por presunto homicidio culposo, informó este lunes la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un comunicado, la Fiscalía detalló que, según los datos preliminares de la investigación, el chofer "habría perdido la capacidad de detener la marcha del vehículo", que iba a "una velocidad superior a la permitida", e impactó contra cuatro automóviles que estaban detenidos en un semáforo.

A raíz del siniestro, diputados y senadores de la oposición solicitaron este lunes la interpelación de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, para que explique, entre otros, el estado de las carreteras del país.

Centurión declaró este martes a la radio local Universo que el cruce del semáforo en Pedrozo "tiene una historia demasiado dolorosa" debido a la cantidad de accidentes ocurridos en años pasados en el lugar y aseguró que trabajan en una "solución".