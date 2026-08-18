Siria arresta a un destacado líder militar de Estado Islámico en el norte del país

El departamento dijo en un comunicado que Hamza Abdalá Mohamed, mejor conocido por su nombre de guerra Abu Yihad al Muhayir, fue arrestado en una operación de las Fuerzas de Seguridad Interna y la Dirección General de Inteligencia en la zona rural de Manbij, en la provincia septentrional de Alepo.

"El individuo mencionado ostentaba el cargo de comandante general militar de la provincia del Levante de la organización terrorista EI", añadió Interior, que indicó que también ejerció en el pasado como sub comandante general de EI bajo el alias 'Al Harithi', y también fue el responsable de la provincia noroccidental de Idlib.

La nota indicó que esta nueva operación se enmarca en "los esfuerzos de seguridad en curso para perseguir a las células y líderes del EI, desmantelar sus redes e impedir sus intentos de reorganización", además de frustrar las amenazas que supone a día de hoy la organización para la estabilidad de Siria y sus ciudadanos.

El Ministerio de Interior anunció a principios de mes el arresto de nueve miembros de una célula afiliada a EI en la provincia meridional de Quneitra, fronteriza con Israel, cuyo líder había sido activo con la formación terrorista en Damasco y sus alrededores, así como en el extenso desierto sirio de Badia.

Estado Islámico ocupó amplias partes de Siria desde 2014 hasta que fue derrotado en el este del país en 2019 en una ofensiva liderada por Estados Unidos (que capitanea la coalición internacional antiyihadista) y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdosirios.

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Aunque los ataques registrados en general han alcanzado mínimos históricos a principios de año, sobre todo tras la caída del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, persisten células a las que se les atribuyen ataques esporádicos en el país, también en Damasco.