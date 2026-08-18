Siria custodiará el material nuclear encontrado en su territorio bajo directrices de OIEA

Durante el acto celebrado en Damasco, Shaibani afirmó que el material "permanecerá bajo custodia siria", bajo la supervisión del organismo, y reafirmó el "derecho soberano y legal" de Siria al uso civil y pacífico de la energía nuclear.

Asimismo, afirmó que Siria había concedido a los inspectores del OIEA acceso a la instalación de Deir al Zur, en el este del país, por "decisión soberana" y describió la transparencia como una "elección", comprometiéndose a una mayor cooperación con la agencia.

Estas declaraciones se producen aproximadamente una semana después de que el digital estadounidense Axios informara, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses, de que Washington había negociado un acuerdo para que el OIEA retirara el material nuclear almacenado en una instalación siria clandestina que ambos gobiernos denominan 'Sitio 99' y que incluye concentrado de uranio y otros residuos vinculados al proyecto del reactor de Al Kibar.

Ese informe describía el acuerdo como una forma de aliviar un enfrentamiento en el que Israel había amenazado con un segundo ataque contra la instalación y había expresado sus sospechas sobre la implicación de Turquía.

El expediente se remonta a un reactor no declarado que Siria construyó, según esa fuente, con ayuda norcoreana en Deir al Zur, destruido en un ataque aéreo israelí en 2007.

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Posteriormente, la Junta de Gobernadores del OIEA determinó en 2011 que Damasco incumplía sus obligaciones, una cuestión que Bachar al Asad nunca resolvió, si bien en 2024 el ahora ex presidente sirio exploró con Grossi las formas de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear.

No fue hasta junio de 2025, tras la reunión de Grossi con el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, que el OIEA recibió acceso inmediato y sin restricciones a lugares relevantes para aclarar antiguas actividades nucleares y logró muestreos que revelaron trazas de uranio natural procesado en una de las instalaciones relacionadas; material cuya custodia mantendrá Siria.

Grossi, por su parte, afirmó que la visita suponía "un buen día para la seguridad y la paz mundiales" y que la agencia llevaba 18 meses colaborando con las autoridades sirias.

Señaló que era necesario abordar las cuestiones pendientes que habían "preocupado a la comunidad internacional" para que Siria pudiera "cumplir plenamente" con sus obligaciones nucleares, y que, en el futuro, la tecnología nuclear siria estaría vinculada a la gestión de la energía, la salud, la alimentación y el agua, en lugar de a las armas.