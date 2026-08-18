Siria dice que aviones de guerra israelíes atacan un aeropuerto militar en el norte sirio

"Aviones de guerra israelíes atacaron la pista del aeropuerto militar de Abu al Duhur, en las afueras de Idlib, con ocho bombardeos aéreos al amanecer de hoy", dijo una fuente militar a la cadena de televisión.

Según el informante, que no fue identificado, la acción "causó daños materiales a la infraestructura del aeropuerto, pero no se reportaron víctimas", sin dar más detalles de los posibles motivos de esta acción.

Hasta el momento, el Ejército israelí no ha reaccionado ante esta información.

Siria ha sido el país menos golpeado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero, aunque sí se ha visto afectado por las consecuencias económicas.

Bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa, el país mediterráneo ha adoptado una política de evitar la participación directa en los combates, manteniendo al mismo tiempo una actividad diplomática y de seguridad que ha permitido a Damasco aprovechar la crisis regional para consolidar su nueva posición en la región tras el derrocamiento de Bachar al Asad, en diciembre de 2024.

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El cambio más evidente en este contexto se ha reflejado en la actitud de Siria hacia el eje iraní, dado que el régimen de Al Asad fue un eslabón en el "Eje de la Resistencia" liderado por Irán y funcionó como un centro logístico para el traslado de armas, el despliegue de fuerzas iraníes y las actividades del grupo chií libanés Hizbulá.