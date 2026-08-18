Tasa de interés en Uruguay sigue en 5,75 % con proyecciones de inflación acordes a la meta

A través de un comunicado difundido tras una nueva reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), la autoridad económica puntualizó este martes que la inflación interanual fue de 4,27 % en el mes de julio y la inflación subyacente "mostró un moderado aumento sin evidenciar efectos de segunda vuelta derivados de los shocks externos recientes".

Más allá de esto, puntualizó: "Algunos componentes más persistentes de la inflación, en particular ciertos servicios, continúan registrando niveles relativamente elevados y requieren mantener su monitoreo específico en los próximos meses".

Por otra parte, el BCU resaltó que las expectativas de inflación a dos años permanecen alineadas con la meta.

"Los analistas y los mercados financieros las ubican en 4,5 %; mientras que las empresas las mantienen en 5 % con un amplio consenso respecto a que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia", enfatizó.

Asimismo, apuntó que el entorno internacional "continúa caracterizado por una elevada incertidumbre, asociada a tensiones geopolíticas centradas en el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de los commodities".

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"En este marco, se mantiene un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global. En este contexto, los principales bancos centrales continúan actuando con cautela y evaluando la evolución de la inflación y los riesgos asociados a su persistencia. En Uruguay, la actividad económica evoluciona por debajo de su crecimiento potencial y el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable", detalló.

Tras este análisis, el Copom evaluó que la actual instancia "continúa siendo adecuada para la estabilidad de precios y preservar el anclaje de las expectativas en la meta en el horizonte de política monetaria" y mantuvo la TPM en 5,75 %, cifra que permanece estable desde el mes de marzo.