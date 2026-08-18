Trump amenaza a Omán con bombardearlo si hace un acuerdo con Irán sobre el paso de Ormuz

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, le dijo Donald Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que adelanta Estados Unidos.

Trump también señaló que Irán debería “levantar la bandera blanca y rendirse”, según un mensaje que Yingst en X a propósito de su entrevista con el mandatario.

Irán y Omán dialogan desde hace semanas sobre futuros acuerdos de navegación marítima a través de esa estratégica ruta.

“Las conversaciones entre Irán y Omán continúan de manera seria”, declaró el lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

“Se están intercambiando puntos de vista sobre el texto de la declaración conjunta”, agregó.

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Sin embargo, Trump ha insistido en que el estrecho -cerrado de facto por Teherán al inicio de la guerra el 28 de febrero- está bajo control estadounidense, pese al tráfico fuertemente restringido.

El viernes, Trump afirmó que incluso declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, mientras Irán respondió que “seguirá siendo iraní”.

Antes del inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, el estrecho de Ormuz se consideraba una vía marítima abierta e internacional. Transporta una parte significativa de los envíos energéticos mundiales, así como de otras mercancías.

Trump insiste en que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo, pese a la impopularidad de la guerra entre los estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre, con los opositores demócratas que buscan ganar el control del Congreso.

El mandatario le dijo a Yingst que existe un canal secreto directo entre su administración y los Guardianes de la Revolución iraníes. “Son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo”, le dijo al medio.