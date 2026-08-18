Un dron de origen desconocido impacta en el patio de una comisaria del noreste de Turquía

La oficina del gobernador de Trabzon indicó en un comunicado que no hubo víctimas, aunque tres vehículos estacionados resultaron dañados en esa ciudad de unos 30.000 habitantes.

"Tras el incidente, las unidades competentes adoptaron las medidas de seguridad necesarias y se ha abierto una investigación", señaló el comunicado, que no ofreció detalles sobre el origen del dron ni su tamaño.

Los medios turcos ofrecieron versiones contradictorias sobre el aparato y mientras algunos apuntaron que se trataba de un dron ucraniano, otros afirmaron que pertenecía a Rusia.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en el mar Negro, donde buques de propiedad turca han sido objeto de ataques con drones en los últimos meses dentro de guerra entre Rusia y Ucrania.