Un muerto en los incendios de Serbia, mientras la humareda llega a Sofía

La Fiscalía Superior de la ciudad de Smederevo, situada a unos 50 kilómetros al este de Belgrado, confirmó hoy que un hombre perdió la vida la víspera en un fuego que quemó media hectárea de hierba seca, informó la emisora pública serbia RTS.

Según fuentes policiales, las primeras pesquisas apuntan a que la víctima falleció a causa de una intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras, mientras que un joven que trató de socorrerlo resultó herido.

Actualmente hay 45 incendios activos en Serbia, el más crítico de ellos en el arenal de Deliblato, una reserva natural en el noreste del país donde el fuego, declarado hace casi dos semanas, ha calcinado ya unas 3.500 hectáreas de ecosistemas protegidos.

"Actualmente ni la población ni las propiedades corren peligro; estamos trabajando para contener el incendio. Hay 345 bomberos activos sobre el terreno, con 95 vehículos y 37 máquinas operativas", declaró a la emisora Davor Vidovic, jefe adjunto de la Dirección de Bomberos y Rescate.

Explicó que el terreno en este arenal, el mayor de Europa, es extremadamente difícil, ya que los vehículos se atascan constantemente, mientras que el viento cambia rápidamente de dirección, creando nuevos focos.

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Otros dos grandes incendios permanecen activos en Serbia: uno en Stolovi, cerca de Kraljevo (sur), donde el fuego afecta a unas 200 hectáreas de bosque y vegetación baja, y otro en Bovanj, cerca de Tutin (más al sur), donde las llamas han quemado unas 60 hectáreas de bosque.

Entretanto, una densa humareda procedente de varios incendios de Serbia ha cruzado la frontera con Bulgaria y ha alcanzado Sofía, según fuentes del Cuerpo de Bomberos búlgaro.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Sofía, en solo una hora se recibieron más de 40 llamadas avisando de humo, niebla tóxica y un fuerte olor desagradable desde diferentes zonas de la ciudad.

La densa humareda no tiene su origen en territorio búlgaro, aseguraron las autoridades, que aconsejaron a los residentes de las áreas afectadas mantener cerradas las ventanas y puertas de sus viviendas y oficinas como medida de precaución.

"No hay ningún incendio importante en Sofía. La información de la que disponemos indica que, como consecuencia de los numerosos incendios en Serbia, se formó una nube de humo que las corrientes de aire transportan por la parte occidental del país", dijo Alexander Dzhartov, comisario del Cuerpo de Bomberos, a la radio pública BNR.

"Además de (la información procedente de) los contactos que hemos establecido con nuestros colegas del centro de operaciones nacional de Serbia, también es evidente en el mapa del sistema satelital Copernicus que los incendios están lejos", añadió.