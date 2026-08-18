Un tercer responsable de seguridad local es investigado por el incendio de Crans-Montana

Según el canal estatal, Beytrison es el tercer concejal de seguridad imputado, tras Kevin Barras, que ocupó ese cargo de 2022 a 2024, y quien lo ostenta en la actualidad, Patrick Clivaz.

En total son 16 los imputados por posible homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia: siete cargos municipales actuales o antiguos (incluidos los tres ya mencionados), otros siete empleados o exempleados de la autoridad local, y el matrimonio formado por Jacques y Jessica Moretti, propietarios del bar.

Según RTS, Beytrison, que estuvo al frente del centro de rescate e incendios de Crans-Montana entre 2008 y 2014, comparecerá ante la Fiscalía que dirige la investigación el 29 de septiembre.

Podría ser preguntado, entre otras cuestiones, por las deficiencias en los controles de seguridad de establecimientos públicos como el bar siniestrado, señaló la televisión nacional suiza.

El incendio, en una sala subterránea del bar repleta de gente que celebraba el Año Nuevo, se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que prendieron la espuma insonorizante que cubría el techo del bar, desde donde las llamas se propagaron rápidamente por todo el local.

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La investigación analiza, entre otros aspectos, por qué el bar no fue sometido a inspecciones de seguridad desde 2019, cuando estas revisiones, según las normativas locales, deberían ser anuales.