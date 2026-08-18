Una alerta telefónica de sismo en Cuba es desmentida y calificada como "totalmente falsa"

La alerta sísmica provocó la reacción inmediata de los ciudadanos que salieron de sus viviendas y centros laborales a las calles, según reportaron en medios y redes sociales.

"La alarma de terremoto que llegó a los dispositivos móviles en muchos lugares del país no tiene fundamento en ninguna nota de alerta oficialmente emitida", aseguró el jefe del Servicio Sismológico Nacional y subdirector técnico del Cenais, Enrique Diego Arango Arias, citado por el periódico Granma.

El especialista explicó que el Servicio Sismológico de la isla no ha detectado la ocurrencia de ningún movimiento telúrico de gran magnitud, por lo que "es totalmente falsa la información que también se ha difundido en las redes sociales y los celulares".

Además señaló que la observación de la actividad sísmica en la región se realiza "en tiempo real por las 24 estaciones, y que el comportamiento ha sido normal" y "siempre seremos los primeros en alertar e informar y nuestro pueblo puede remitirse a los canales oficiales", añadió.

El desmentido también fue divulgado por la Defensa Civil en las redes sociales y el canal Caribe de la televisión estatal interrumpió la programación para reiterar que "no ha ocurrido un sismo en el país".

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Por su parte, la web oficialista Cubadebate consideró que una posible explicación de este episodio estaría relacionada con el funcionamiento del sistema de alertas sísmicas de Google para teléfonos Android.

Uno de los últimos sismos registrados en Cuba sacudió la isla el pasado 8 de junio con una magnitud 6,2 en la región occidental del país.

En 2025, fueron registrados 4.535 terremotos en la isla, aunque sólo 15 resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.