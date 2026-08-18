Venezuela recibe 30 toneladas de material médico de la Unión Europea

En una publicación en X, la Delegación de la UE en Venezuela señaló que los insumos enviados fueron donados por Hungría, Países Bajos y Polonia.

La delegación compartió fotografías del cargamento sin precisar qué tipo de insumos médicos llegaron a la nación caribeña.

"Mientras Venezuela aún se recupera de los terremotos, la asistencia de la UE sigue llegando", añadió la comisionada europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un mensaje publicado en la misma red social.

En julio pasado, la Comisión Europea informó que prevé destinar hasta 20 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó al menos 6.438 fallecidos.

Lahbib aseguró entonces que la financiación ayudará a proporcionar alimentos, agua potable, medicamentos y refugio a las familias afectadas.

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Esta nueva ayuda financiera se sumó a los 5 millones de euros ya aprobados a finales de junio y a los 52 millones de euros remitidos a principios de año "para responder a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica" en el país, según la Comisión.

El pasado 4 de agosto, llegó a Venezuela un cargamento de cinco toneladas de medicamentos enviado por Egipto para reforzar la capacidad operativa del Sistema Público Nacional de Salud, tras el doble terremoto, según informó entonces el Ministerio de Comunicación del país petrolero.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.