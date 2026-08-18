Wall Street abre en rojo ante la subida de las bonos y el petróleo

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en 53.334 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,45 %, hasta 7.710 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,95 %, hasta 26.392 unidades.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subía hasta el 5,315 %, situándose en su nivel más alto en 19 años, mientras que el del bono a 10 años avanzaba hasta el 4,7 %.

Los analistas relacionan estas subidas con el temor de los inversores a un posible aumento de la inflación debido al incremento de los precios de los combustibles por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de hoy con una subida del 0,86 %, hasta los 85,23 dólares el barril, a medida que se difuminan las perspectivas de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Las negociaciones entre Teherán y Washington siguen estancadas después de que la víspera terminara el plazo establecido en el memorando que ambos países firmaron en junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

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Mientras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este martes en nombrar al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense" al publicar una fotografía en su red social Truth Social con esta denominación.

En otros mercados, el oro bajaba un 0,63 %, hasta los 4.445 dólares la onza, y la plata perdía un 1,9 %, hasta 64,97 dólares la onza.