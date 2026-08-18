Xi recibe a Noboa en Pekín en su primera visita de Estado a China

La ceremonia tuvo lugar por la tarde en el Salón Norte del complejo, sede del Legislativo chino y escenario habitual de las recepciones a mandatarios extranjeros, informó la cadena estatal CCTV.

Noboa llegó el domingo a la capital china y permanecerá en el país hasta el 23 de agosto, en la primera escala de una gira asiática que posteriormente le llevará a Singapur y Vietnam.

Durante su estancia, el mandatario ecuatoriano mantendrá conversaciones con Xi, mientras que el primer ministro chino, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional (Legislativo), Zhao Leji, se reunirán por separado con él.

Quito ha señalado entre sus prioridades para el viaje la atracción de inversiones chinas en sectores como la energía y la minería, además del refuerzo de las exportaciones ecuatorianas al mercado asiático.

Entre los asuntos pendientes figura el acceso del camarón ecuatoriano a China, después de que Pekín restituyera recientemente la habilitación a ocho exportadores suspendidos desde octubre de 2025 y enero de este año, mientras otros seis establecimientos continúan afectados por las restricciones.

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La agenda incluye asimismo cuestiones relacionadas con la deuda que Ecuador mantiene con el Eximbank chino y con la operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica de mayor potencia del país, construida por la estatal china Sinohydro y recibida formalmente por el Gobierno ecuatoriano el pasado abril.

China y Ecuador cuentan desde mayo de 2024 con un tratado de libre comercio y este año conmemoran el décimo aniversario de su asociación estratégica integral.

En junio de 2025, durante una anterior estancia de Noboa en Pekín, ambos mandatarios asistieron a la firma de un plan de cooperación para impulsar las Nuevas Rutas de la Seda, iniciativa china de infraestructuras a la que Ecuador se adhirió en 2018.