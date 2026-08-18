Xi y la cúpula dirigente china despiden al ex primer ministro Zhu Rongji en su cremación

Zhu, considerado uno de los principales artífices de la apertura económica china en los años noventa, falleció por enfermedad, a los 97 años, el pasado 12 de agosto en Pekín, según el parte oficial.

La plaza de Tiananmen, en el centro de la capital, amaneció este martes con la bandera nacional a media asta en señal de duelo por el exdirigente, que fue primer ministro entre 1998 y 2003 y miembro del Comité Permanente del Politburó, el máximo escalafón de poder de la formación, durante la presidencia de Jiang Zemin.

Al acto en Babaoshan acudieron -además de Xi- el actual primer ministro, Li Qiang, el presidente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, y otros miembros de la dirección del PCCh.

El expresidente Hu Jintao, que fue expulsado ante las cámaras durante el XX Congreso del PCCh en 2022 bajo circunstancias no aclaradas, envió una corona de flores para expresar sus condolencias, de acuerdo con Xinhua.

El salón ceremonial de Babaoshan, cementerio donde son despedidos numerosos dirigentes chinos, estuvo presidido por una pancarta negra con letras blancas en la que se leía "profundo luto por el camarada Zhu Rongji", bajo la que se situó un retrato del fallecido.

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Zhu, cuyos restos reposaban cubiertos por la bandera roja del PCCh, dejó una imagen de gestor austero, directo y severo, vinculada a la reforma de las empresas estatales, la reestructuración financiera, la lucha contra la corrupción y el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001.

Sus reformas aceleraron la integración del país en la economía global, pero también tuvieron un elevado coste social, con millones de trabajadores afectados por la reconversión de las empresas públicas.

Su muerte y cremación se producen en una semana de especial carga simbólica para la memoria política china, después de que el lunes las autoridades conmemoraran el centenario del nacimiento de Jiang Zemin, con quien Zhu formó el tándem presidente-primer ministro que pilotó buena parte de la apertura económica del país.