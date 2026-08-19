Australia, "indignada" porque Israel no investigará penalmente a soldados por ataque a WCK

Camberra afirmó que conoció la decisión del Gobierno israelí a última hora del miércoles, apenas unos instantes antes de que fuera anunciada públicamente, y señaló que la misma "está muy lejos de la rendición de cuentas que espera de un Estado democrático".

"Australia está indignada", afirmó la ministra de Exteriores, Penny Wong, en un comunicado en el que subrayó que Frankcom "representaba lo mejor de Australia" y que su valentía "merece ser celebrada", mientras que su familia "merece justicia".

La reacción del país oceánico se produce después de que la Fiscalía Militar israelí concluyera que las decisiones adoptadas por los comandantes durante el ataque contra el convoy de WCK, organización del chef español José Andrés, no constituían una conducta delictiva que justificara un proceso penal.

Según el Ejército israelí, las tropas atacaron los vehículos porque identificaron erróneamente como supuestos miembros de Hamás a personas desarmadas que habían subido al convoy.

Tras el ataque, se abrió una investigación militar que resultó en la destitución de dos oficiales y la amonestación de otros tres, y luego se mandó el caso a la Fiscalía Militar, que ahora concluye que, a pesar de "las graves deficiencias en el proceso que condujo a la evaluación de que operativos de Hamás viajaban en los vehículos", no hay lugar para abrir una investigación penal contra los militares.

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"Las democracias buscan y aceptan estándares más altos", subrayó hoy Wong, que anunció además que convocará al embajador de Israel en Australia, Hillel Newman, para trasladarle su protesta formal.

La decisión israelí también provocó una contundente reacción del chef José Andrés, quien calificó de "errónea" y "dolorosa" la decisión de no considerar delito penal el ataque que acabó con la vida de los siete trabajadores humanitarios.

Frankcom murió en abril de 2024 junto a otros seis trabajadores de WCK cuando los vehículos en los que viajaban fueron alcanzados por ataques israelíes en Gaza, pese a que la organización había coordinado sus movimientos con las autoridades israelíes.

Australia mantiene oficialmente su apoyo a una solución de dos Estados y ha defendido históricamente sus vínculos con Israel, pero el Gobierno del primer ministro, Anthony Albanese, ha incrementado en los últimos meses sus exigencias de transparencia y rendición de cuentas por las actuaciones israelíes en Gaza.