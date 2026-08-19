Ariel Holan: “Tristeza enorme, el dolor profundo, porque la teníamos cerca”

Sobre el desarrollo de la serie y el duelo decisivo, el director técnico señaló: “Jugamos cuatro partidos contra este equipo con los de octavos en menos de dos meses; una cosa que tiene el deporte, que es así. Creo que de los cuatro partidos, hoy fue el partido en que fue todo absolutamente parejo en todos los ámbitos: nunca habíamos tenido la supremacía sobre la posesión del balón, nunca habíamos tenido más córneres que ellos, nunca habíamos tenido la misma cantidad de tiros al arco que ellos en los otros tres partidos”.

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Al valorar el rendimiento de sus dirigidos frente al poderoso conjunto brasileño, el estratega expresó: “Estoy muy agradecido por el esfuerzo de los jugadores porque sé que, con las armas que hoy cuentan, las pusieron todas arriba de la mesa y lograron emparejarle una serie y cuatro partidos a un equipo que tiene 232 millones de dólares de presupuesto, cinco jugadores de selección y muchos jugadores que tienen trayectoria amplia; un equipo muy competitivo más allá del momento que pueda atravesar. Tiene un gran entrenador, grandísimos futbolistas, y todo eso valora mucho o pone un sobrevalor muchísimo al esfuerzo que hizo el equipo”.

Finalmente, al referirse al golpe que significó el tanto de la visita sobre el cierre de la primera mitad, concluyó: “La reflexión la hago desde la tristeza enorme, el dolor profundo, porque la teníamos cerca, pero creo que el partido estaba absolutamente controlado y, sobre el final del primer tiempo, dos córneres seguidos... y en uno apareció la jerarquía de Gómez en el área, que se la puso en la cabeza. Bueno, viene de hacer un gol igual el domingo con Fortaleza, pero con Fluminense del otro lado; no voy a hablar de la jerarquía de él en el juego aéreo, tanto en ataque como en defensa”.