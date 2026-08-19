Abel Ferreira: “Cerro Porteño tiene una entrega y una intensidad que sobran”

Ferreira reconoció que el partido podía marcar un momento importante para Palmeiras y remarcó el proceso que atraviesa el club desde 2020, período en el que, según señaló, el equipo consiguió transformarse en un conjunto acostumbrado a pelear por títulos.

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“Sabíamos que este era un juego que podía definir el momento de una época. Pero son pocos los equipos del fútbol brasileño que están en todas las competiciones”, señaló.

El entrenador también defendió el proyecto deportivo de Palmeiras y la apuesta por los jóvenes jugadores. En ese sentido, destacó la presencia de Luis, una de las variantes utilizadas durante el partido en Asunción, y cuestionó las críticas de parte de la prensa brasileña.

“Este Palmeiras que ven ahora, desde 2020, tuvo la capacidad de transformarse en un equipo súper ganador, valorizar no solo el fútbol brasileño, sino también los títulos que recogimos para nuestro club”, afirmó.

Ferreira fue particularmente crítico con algunos sectores de los medios de comunicación de Brasil, a los que acusó de perjudicar e “intoxicar” al fútbol brasileño. “Hay algunos que admiro por la crítica constructiva, porque hace sentido, pero hay otros que cualquier día voy a tener que poner los nombres”, manifestó.

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Más allá de la polémica con la prensa, el técnico centró parte de su análisis en la evolución de su plantel. Consideró que el actual Palmeiras tiene mucho talento, pero todavía debe desarrollar una mayor capacidad para soportar situaciones de máxima exigencia.

“Este es un grupo que está creciendo, es un grupo que tiene mucho talento, pero aún no tiene la capacidad de sufrimiento que tenía aquel equipo que yo recibí”, explicó.

En ese punto, Ferreira trazó un paralelismo con Cerro Porteño y resaltó una de las principales virtudes del conjunto dirigido por Ariel Holan.

“Cuando yo gané aquel equipo no tenía tanto talento, pero tenía ese esfuerzo, esa voluntad. Tal cual como tiene aquí Cerro Porteño. Lo que no tiene de talento, como tiene Palmeiras, sobra de entrega y de intensidad”, expresó.

Finalmente, el entrenador portugués explicó cuál fue la clave que transmitió a sus futbolistas para afrontar el duelo en La Nueva Olla: competir precisamente en el terreno donde Cerro Porteño se sentía más fuerte.

“Solo había una forma de nosotros ganar allá: que salgamos mejor que ellos donde está el punto fuerte de ellos”, sentenció Ferreira, satisfecho con una clasificación que Palmeiras consiguió en un ambiente de enorme presión y ante un rival que llevó la serie hasta el límite.