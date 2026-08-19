Bachelet ofrece "independencia, sin dobles estándares" en su carrera a Secretaría de ONU

La ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos divulgó un video en su perfil de Instagram, en el que abordó los desafíos del organismo multilateral, de cara a una nueva votación informal del Consejo de Seguridad.

"El Secretario o Secretaria General debe ser capaz de construir puentes, facilitar el diálogo y generar espacios de entendimiento, incluso —y especialmente— cuando existen profundas diferencias. Pero debe hacerlo con independencia, sin dobles estándares y con la misma firmeza frente a todos", expuso.

A finales de julio pasado se realizó la primera votación informal no vinculante entre los 15 miembros del órgano, un sondeo en el que la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi fueron los más respaldados.

Bachelet quedó cuarta y recibió cinco votos en contra, solo superada por el senegalés Macky Sall, que acumuló siete, aunque la decisión definitiva está programada para fin de año.

"La independencia de la Secretaría General de las Naciones Unidas no significa distancia de los Estados. Significa, precisamente, estar disponible para trabajar con todos, escuchar a todos y actuar con un solo compromiso: defender los principios y las normas de la Carta de las Naciones Unidas", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La exmandataria aseguró que "si tengo el honor de asumir esta responsabilidad trabajaré con cada uno de los Estados miembros, sin importar su tamaño, su ubicación geográfica o su poderío. Porque en Naciones Unidas cada país tiene una voz que debe ser escuchada y respetada".

Bachelet ha continuado su candidatura con el apoyo de Brasil y México, luego de que el gobierno del actual presidente chileno, José Antonio Kast, retiró en marzo pasado su patrocinio alegando que sus posibilidades de éxito son "muy bajas".

Durante los últimos meses, la líder socialista chilena se ha desplazado por distintas regiones del mundo para reunirse con autoridades de los países miembros de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, excepto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien no ha podido concertar un encuentro.

"En un mundo marcado por conflictos, tensiones y una creciente desconfianza en las instituciones multilaterales, recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia. Significa defender el derecho internacional, promover la paz, proteger los derechos humanos y hacer valer los principios de la Carta, sin importar quién esté involucrado", cerró su mensaje.