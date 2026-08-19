Chile lamenta rechazo a proyecto eléctrico tras pedido de DiCaprio para proteger a ranas

"Era un proyecto que tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones", aseguró a la prensa Rincón.

La secretaria de Estado dijo que "fue como una carta de último minuto, que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que se merece, fue buscado por una organización", en referencia a DiCaprio.

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) votó en contra, el pasado lunes, del proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores– Río Diamante en Alto Maule, cuyo trámite inició hace cinco años.

"Nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente del punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región. Esa región tiene un problema de base grave", afirmó la ministra.

El objetivo del proyecto descrito ante el Servicio Ambiental es la habilitación y operación de una interconexión eléctrica internacional entre los sistemas de Chile y Argentina, que permitirá llevar a cabo operaciones de importación y exportación de electricidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El artista de Hollywood, reconocido ambientalista, había publicado la semana pasada un mensaje en su perfil de Instagram donde defendió la protección de la rana de pecho espinoso, que solo habita en el valle del Pehuenche, en los Altos Andes de Chile y Argentina.

La rana de pecho espinoso (Alsodes pehuenche) es un "anfibio de cuerpo voluminoso y extremidades robustas", según el Ministerio del Medio Ambiente chileno, que se encuentra entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud.

Según DiCaprio, la especie "enfrenta a una de sus mayores amenazas" debido a que "solo existen menos de 1.000 ejemplares en estado salvaje".

En su mensaje, no obstante, el actor señaló que "los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto, sino que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico de extinción".

En el Maule se vive con "racionamiento eléctrico porque no es capaz de sostenerse como sistema y por lo tanto espero que logremos construir entre todos una solución a un tema que es importante, por la interconexión, pero también por la seguridad energética de esa región", afirmó la ministra Rincón.