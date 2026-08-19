Colombia ha recibido 640 toneladas de ayuda internacional para la atención del terremoto

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detalló en un comunicado que la ayuda ingresó entre el pasado miércoles y este martes por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

Esta fue enviada por Gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

Para agilizar su recepción, la DIAN activó un plan especial en los principales puntos de ingreso aéreo, con más de 2.000 funcionarios dedicados a facilitar los trámites aduaneros y la movilización de los suministros.

"Para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a la población damnificada, dispusimos atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso aéreo al país", afirmó el director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez.

Entre los suministros recibidos hay alimentos, medicamentos, agua, kits de higiene, insumos médicos, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y equipos especializados para atender la emergencia.

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Parte de esa asistencia está llegando directamente al Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto, en el municipio de San José del Palmar, y que también sufrió afectaciones en su capital, Quibdó, y otros municipios.

En ese contexto, Argentina envió a Colombia un contingente de 32 integrantes de sus Fuerzas Armadas, con una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipos de cadena de frío, comunicaciones radiales y satelitales y 7.500 raciones individuales de emergencia.

El equipo argentino, desplegado en Quibdó, apoyará la captación, potabilización y distribución de agua, la logística y las comunicaciones para hospitales y la alimentación de los damnificados.

Su llegada fue coordinada con las autoridades colombianas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estados Unidos también envió un avión C-130 desde Barranquilla hasta Quibdó con suministros humanitarios destinados a las comunidades más afectadas de la capital chocoana y sus alrededores.

La asistencia cobra especial relevancia en el Chocó, uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza del país donde el 67,4 % de su población se encontraba en situación de pobreza monetaria en 2024, la tasa más alta entre los departamentos colombianos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Según el balance presentado por el presidente Abelardo de la Espriella al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas, mientras el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció el mandatario.

El terremoto, según el Gobierno, afectó a quince departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.