Condenado a 30 años de cárcel un exlíder de gran banda de narcotráfico en Puerto Rico

Rodríguez Cumba, quien también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, fue arrestado en Puerto Rico el 4 de octubre de 2021 y se declaró culpable el 14 de abril de 2026.

Según documentos judiciales, dirigía una organización de narcotráfico a gran escala que utilizaba medios de transporte terrestres y marítimos para importar y distribuir cargamentos de cocaína desde Suramérica a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales.

El acusado, que obtuvo millones de dólares en ganancias del narcotráfico, admitió ser responsable de la importación ilegal a Estados Unidos de más de 2.000 kilogramos de cocaína.

También instruyó a miembros de la organización a usar la violencia y a poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras, para su protección y para sus actividades delictivas.

Además, desde aproximadamente julio de 2023 hasta mayo de 2024, mientras se encontraba recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, Rodríguez Cumba indujo a otras personas a introducir buprenorfina (un opioide) en dicha cárcel.

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"La sentencia impuesta refleja las graves consecuencias para quienes eligen dedicar sus vidas al crimen y envenenar nuestras calles y comunidades con drogas", declaró el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.

Esta investigación fue dirigida por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), entre otras agencias federales.