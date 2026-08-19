Corea del Sur acorta maniobras militares con EEUU tras crítica de Trump

“Hemos decidido ajustar el período de los ejercicios para realizarse del 17 al 21” de agosto, seis días antes de lo previsto originalmente, dijo el Estado Mayor surcoreano en un comunicado.

Agregó que la decisión fue tomada “por sugerencia de la parte estadounidense”.

El Departamento de Defensa estadounidense aseguró que el acortamiento no afectará los objetivos de las maniobras.

“Estos ajustes mantienen los objetivos de preparación y entrenamiento esenciales. No habrá ninguna disminución en los objetivos de entrenamiento de Estados Unidos”, dijo un funcionario del Pentágono a la AFP.

Trump anunció el domingo una reducción “considerable” de la participación estadounidense en los ejercicios militares anuales denominados Ulchi Escudo de Libertad con Corea del Sur, debido a su “muy buena relación” con el líder norcoreano Kim Jong Un.

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Trump criticó en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no “solo por costosos”, sino porque “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y “no amenazante” desde que él volvió al poder en 2025.

También arremetió directamente contra Corea del Sur al afirmar que se negó a apoyar su guerra contra Irán.

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“Amenaza”

Las maniobras tenían una duración prevista de 11 días, y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte, un país con armas nucleares.

Las maniobras estaban programadas para celebrarse en dos fases: la primera, del 17 al 21 de agosto, centrada en la defensa contra potenciales amenazas norcoreanas; y la segunda, del 24 al 27 de agosto, para preparar una contraofensiva.

La segunda fase habría sido eliminada por la orden de Trump de reducir los ejercicios.

Un militar surcoreano comentó a la AFP que la decisión parecía “inusual”.

Antes del anuncio de su reducción, la prensa estatal de Corea del Norte arremetió el miércoles contra los simulacros, que calificó como una amenaza de invasión de su territorio.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA señaló que “los ejercicios son la amenaza más inmediata y abierta” para Corea del Norte y para “la seguridad regional”.

“Ejerceremos nuestro derecho a la autodefensa para neutralizar la amenaza militar de las fuerzas hostiles mediante una acción transparente”, agregó el texto, sin mencionar a Trump o su orden de reducir los ejercicios conjuntos.

La presidencia surcoreana afirmó el martes que las maniobras no reflejan “ninguna intención de atacar a Corea del Norte o escalar las tensiones en la península coreana”.

En medio de las tensiones con Washington, el presidente surcoreano Lee Jae Myung deberá reunirse esta semana en Seúl con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció el despacho del mandatario.

China es un aliado clave de Corea del Norte, al tiempo que es el principal socio comercial del Sur.