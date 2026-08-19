Excarcelan a tres militares acusados de "traición a la patria" en Venezuela, según una ONG

Los tres -dos hombres y una mujer- se encontraban recluidos por razones políticas en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda (norte), cerca de Caracas, señaló la ONG en la red social X.

"Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse", expresó la organización no gubernamental.

Se trata de Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos, quienes fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros treinta militares vinculados también a supuestas "acciones criminales y terroristas" contra el Gobierno y el ahora depuesto mandatario, hoy detenido en EE.UU.

Los tres salen de prisión luego de que el pasado viernes el Gobierno informara de 131 excarcelaciones, en medio de un proceso de negociación promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición que culminó su primer ciclo hace una semana.

Sin embargo, la mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizaba hasta el mediodía hora local de este miércoles 105 excarcelaciones, por lo que exigió "procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".

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A su juicio, "solo se necesita voluntad política" y "nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas", según su propio conteo.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelados desde el pasado viernes hasta las 17:15 hora local del lunes (21:15 GMT), aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.